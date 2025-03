Mbappé : La réponse inattendue de Teddy Riner en direct

Axel Cornic

Invité de L’Equipe de Greg récemment, Teddy Riner a répondu à des nombreuses questions, notamment au sujet de sa passion pour le Paris Saint-Germain. Et au moment de choisir le meilleur parisien, la légende du judo français n’a pas vraiment opté pour Kylian Mbappé, parti l’été dernier au Real Madrid.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Kylian Mbappé a laissé une trace à Paris, même si certains ne lui pardonnent toujours pas son départ. L’attaquant est notamment le meilleur réalisateur de l’histoire du PSG avec 256 buts en 308 matchs, mais collectionne des nombreux autres records comme celui du plus grand nombre de buts sur la pelouse du Parc des Princes.

Au PSG, certains ont tourné la page

Désormais au Real Madrid, il a laissé derrière lui énormément de déçus qui ne regrettent pas vraiment son départ l’été dernier. Et pour ne rien arranger, Mbappé a également quitté le PSG dans une sorte de guerre ouverte avec la direction et notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il ne devrait vraiment pas passer ses vacances.

« Mbappé ou Anelka ? Non non, Nicolas Anelka »

On ne sait pas si Teddy Riner fait partie de ces supporters déçus, mais on peut tout de même constater qu’au moment de choisir le meilleur joueur de l’histoire du PSG, son cœur ne balance pas pour Kylian Mbappé. « Mbappé ou Anelka ? Non non, Nicolas Anelka » a assuré le quintuple médaillé d’or aux Jeux Olympiques, sur le plateau de L’Equipe de Greg.