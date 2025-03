«Peut-être que je suis nul», le PSG l’a dégoûté !

Thomas Bourseau

Entre l’été 2022 et l’hiver 2024, Hugo Ekitike a vécu 18 mois sportivement compliqués au Paris Saint-Germain en raison d’une concurrence de folie à son poste avec des étoiles du football mondial. Au point où il a même douté de ses capacités autour des Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain a été le repère de certaines des plus grandes stars du football moderne pendant plusieurs années. Ce fut dernièrement le cas avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Un contexte sportif plus que délicat pour Hugo Ekitike, arrivé du Stade de Reims en 2022 à 20 ans en prêt avec option d’achat de 35M€.

«T’es obligé de douter»

Aujourd’hui à l’Eintracht Francfort après une certaine traversée du désert au PSG, Hugo Ekitike fait beaucoup parler de lui. Mais pendant son passage à Paris, a-t-il douté ? « Quand on a 20 ans et qu’on ne joue plus, on ne se dit pas : « Peut-être que je suis nul ? » (Rires). En tant qu’être humain, forcément, je vais vous dire oui. T’es obligé de douter. Si tu cherches à être grand, le doute, il est toujours là. Aujourd’hui, quand je ne marque pas sur un ou deux matchs, le doute existe. Alors quand tu ne joues pas pendant six mois, je vous laisse imaginer... »

«J’aurais été le plus bête des joueurs si je n’avais pas appris»

Relancé par le journaliste de L’Équipe pendant l’interview sur une éventuelle perte de temps au Paris Saint-Germain. Une analyse que ne partage absolument pas l’attaquant de l’Eintracht Francfort. « Pas du tout. Je me suis entraîné au quotidien avec les meilleurs joueurs du monde. J’aurais été le plus bête des joueurs, le plus bête des êtres humains si je n’avais pas appris ». Tout n’a donc pas été à jeter pour Ekitike au PSG, et il semble qu'il mette à profit cette expérience accumulée au Paris Saint-Germain à l'Eintracht Francfort désormais.