Real Madrid : L’annonce qui va régaler Mbappé !

La rédaction

Dani Carvajal a annoncé son souhait de revenir à temps pour les grandes échéances de la fin de saison, notamment la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Avec un retour espéré fin mai, le capitaine du Real Madrid a exprimé sa confiance en son équipe, une nouvelle qui ravira sûrement Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

Blessé depuis 6 mois, Dani Carvajal manque à Kylian Mbappé et au Real Madrid. Le latéral espagnol espère cependant être de retour pour la fin de la saison et a déclaré à des fans présents à la fin de l’entraînement : «Je veux jouer les finales.»

Le retour du capitaine

Une déclaration qui devrait faire plaisir à Kylian Mbappé et au vestiaire du Real Madrid au vu des échéances qui arrivent. Des propos de Dani Carvajal qui laissent sous-entendre que le Real Madrid sera encore en lice pour la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, et qui montrent toute la confiance qu’il a en son équipe.

Un retour espéré fin mai ?

Le capitaine du Real Madrid a également fait une annonce pour les caméras d’El Chiringuito. Il a notamment déclaré :

«La convalescence se déroule très bien, petit à petit. Le défi est d’être prêt fin mai, je l’espère. L’équipe est au meilleur de sa forme. Je demande aux supporters de nous faire confiance, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes.»