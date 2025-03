Le mea culpa inattendu dans le vestiaire du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Thiago Silva, c’est Marquinhos qui a récupéré le brassard de capitaine du PSG. Le Brésilien est ainsi devenu le patron, un statut qui lui confère de grosses responsabilités. C’est ainsi que sur le terrain, le Parisien parle beaucoup à ses coéquipiers. Même un peu trop ? Marquinhos le pense, au point même de s’excuser auprès des autres joueurs du PSG.

Plus que quelques heures avant le coup d’envoi du choc en Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool. Logiquement, Luis Enrique devrait titulariser Marquinhos pour l’occasion. Le Brésilien est l’un des cadres du club de la capitale et grâce à son expérience, il apporte énormément. Marquinhos n’hésite d’ailleurs pas à énormément parler à ses coéquipiers du PSG sur le terrain… au point de devoir s’excuser auprès d’eux estimant en faire trop.

« Parfois à la fin d’un match, je présente mes excuses »

Pour l’UEFA, Marquinhos s’est confié sur sa communication sur le terrain. C’est ainsi que le joueur du PSG a fait savoir à ce propos : « Je parle beaucoup ! Parfois à la fin d’un match, je présente mes excuses à mes coéquipiers tellement je leur parle ! Mais la communication est extrêmement importante. Le football est un sport d’équipe, on ne peut pas arriver sur un terrain et rester silencieux ».

« Quelque chose que j’ai appris avec Thiago Silva »

« Je parle beaucoup avec mon coéquipier de défense axiale, c’est quelque chose que j’ai appris avec Thiago Silva, et d’autres que je regardais jouer avant. Tout cela m’a beaucoup aidé, alors je veux faire la même chose, aider les autres en communiquant ! », a ensuite ajouté Marquinhos.