Griezmann : Grosse promotion au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la retraite internationale d'Antoine Griezmann, une place de milieu relayeur au profil plutôt offensif est disponible dans l'entrejeu de l'équipe de France. Pierre Ménès évoque différentes options plus jeunes pour le remplacer, comme celle menant à Désiré Doué qui est en train de tout exploser depuis plusieurs semaines au PSG.

Recruté par le PSG en provenance du Stade Rennais pour 50M€ l'été dernier, Désiré Doué (19 ans) avait d'abord connu une intégration assez compliquée au Parc des Princes avant de monter en puissance. L'international espoirs français, aussi bien capable de performer en attaque qu'en position de relayeur au milieu de terrain, a réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance au PSG.

Doué, candidat pour remplacer Griezmann ?

Et ce nouveau statut font donc logiquement de lui un prétendant sérieux pour intégrer l'équipe de France, d'autant qu'Antoine Griezmann a laissé une place de relayeur offensif vacante avec sa retraite internationale en septembre dernier. Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès évoque le sujet et la possibilité pour Désiré Doué de jouir d'une belle promotion grâce à cette montée en puissance au PSG.

Ménès espère le voir

« Akliouche et Doué sont capables non pas de remplacer mais d’évoluer dans l’esprit qu’avait un Antoine Griezmann, ce qui n’est pas le cas de Dembélé et Olise. On peut malgré tout espérer en voir au moins un lors du prochain rassemblement de l’équipe de France », estime Ménès. Le message est passé pour Deschamps...