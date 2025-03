Greenwood veut changer d’équipe, l’OM prévenu pour le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mason Greenwood souhaite officiellement changer de sélection nationale. Ne figurant plus dans les plans de l'équipe d'Angleterre, l’attaquant de l'Olympique de Marseille demandé à jouer pour la Jamaïque, pays où est né son père. Ce choix pourrait libérer une place d'extracommunautaire à l'OM, facilitant ainsi les perspectives de recrutement du club phocéen dès le prochain mercato.

Mason Greenwood veut changer d’équipe ! Pablo Longoria n’a pas à s’inquiéter puisque les envies de changement de l’attaquant ne concernent pas son avenir en club, mais en sélection. Alors qu’il n’a plus porté le maillot de l’Angleterre depuis 2020, sa seule apparitions sous le maillot des Three Lions, l’attaquant de l’OM a officiellement demandé son changement de nationalité sportive afin de jouer pour la Jamaïque. Greenwood avait été suspendu indéfiniment par la fédération anglaise suite aux accusations de viol et agression le concernant.

Une place d’extracommunautaire se libère pour l'OM

Un changement qui va arranger les affaires de l’OM selon L’Équipe. Si Mason Greenwood obtient effectivement la nationalité jamaïcaine, une place d’extracommunautaire se libérera dans l’effectif grâce à l'accord de Samoa qui permet aux joueurs de certains pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et du Pacifique de ne plus être sous le régime des quotas.

Une « décision personnelle » de Greenwood

Directeur général de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham a évoqué une « décision personnelle » de Mason Greenwood, affirmant ne pas être intervenu dans son choix. « Non, nous n'avons pas demandé que Greenwood joue pour la Jamaïque, a-t-il confié. Je sais que des gens ont posé des questions à Gareth (Southgate, l'ancien sélectionneur anglais) à son sujet et Gareth a été franc en disant qu'il n'était pas dans ses plans, parce qu'il n'avait pas été performant à ce niveau, donc je ne suis pas au courant d'une quelconque communication que nous aurions eue avec lui depuis. »