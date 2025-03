Bennacer - OM : C’est déjà terminé ?

Axel Cornic

Déjà approché l’été dernier, Ismaël Bennacer a finalement débarqué à l’Olympique de Marseille avec quelques mois de retard. Et ça a collé direct, puisque Roberto De Zerbi l’a tout de suite installé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain, avec notamment Valentin Rongier qui a été le grand perdant de l’histoire.

A la recherche de renforts cet hiver, l’OM souhaitait offrir un milieu de terrain créateur à Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes ont été activées, mais comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com, c’est finalement Ismaël Bennacer qui a été choisi. Un excellent coup pour les Marseillais, qui ont réussi à décrocher un prêt avec option d’achat pour le joueur de l’AC Milan.

« J’ai trouvé que le changement n’avait ni queue ni tête »

Si ses prestations sont satisfaisantes, certains estiment tout de même que De Zerbi a peut-être trop vite offert cette place de titulaire indiscutable à l'international algérien, aux dépens tout de même d’un joueur très influent à l'OM, comme Valentin Rongier. « La façon dont De Zerbi a immédiatement mis titulaire Bennacer en écartant Rongier, j’ai trouvé que le changement n’avait ni queue ni tête » a estimé Daniel Riolo, dans l’After Foot de ce jeudi soir.

« Rongier va peut-être retrouver sa place »

« Il y a eu cette l’idée que Bennacer arrive de Milan, donc il va forcément être plus fort » a continué Riolo, qui semble toutefois penser que Rongier pourrait bientôt revenir jouer sa chance dans le onze de départ de l’OM à la place de Bennacer. « J’ai trouvé que le changement était strict et pas complètement raisonné. Et d’ailleurs Rongier va peut-être retrouver sa place ». A noter que le milieu français n’a plus été titulaire en Ligue 1 depuis le début du mois de février et récemment face à l’AJ Auxerre (3-0), il n’est même pas rentré en jeu.