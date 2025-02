Mercato - OM : Il dit oui à 7M€, tout est bouclé pour son transfert !

Thomas Bourseau

Toujours en quête de renforts pour son effectif, Roberto De Zerbi attendrait des dirigeants de l'OM un nouveau défenseur avant la fin du mercato. Toutefois, la piste menant à Nicola Zalewski ne mènera à rien malgré un terrain d'entente initialement trouvé entre l'OM et les parties concernées. La cause ? Zalewski aurait un tout autre plan en tête avec la Roma et l'Inter.

L'Olympique de Marseille est en quête d'une recrue au poste de piston gauche occupé par Quentin Merlin dans le onze de départ de Roberto De Zerbi. C'est en effet l'information que communiquait Florent Germain, journaliste couvrant l'actualité de l'OM pour RMC, pendant l'After Foot dimanche dernier après le revers concédé par l'équipe phocéenne sur la pelouse de l'OGC Nice (2-0). « L'OM aime bien Zalewski, le joueur de la Roma. On pourrait se dire qu'au poste de piston gauche, il y a du monde avec Quentin Merlin ou Ulisses Garcia. Je suis persuadé que De Zerbi va aujourd'hui remettre un coup de pression pour ce type de joueur ».

Nicola Zalewski fait faux bond à l'OM

Toutefois, le feuilleton Nicola Zalewski a pris une tournure plutôt négative du point de vue de l'OM depuis cette déclaration de Florent Germain. Certes, l'Olympique de Marseille a pu remplir son autre objectif qu'était de remplacer Elye Wahi par un attaquant : le transfert d'Amine Gouiri a été officialisé vendredi soir pour 19M€ hors bonus. Pour ce qui est du recrutement défensif souhaité avec Zalewski, l'international polonais de 23 ans sous contrat jusqu'en juin prochain à la Roma aurait rendu caduque l'accord convenu entre les parties pour un transfert de 6M€.

Nicola Zalewski arrête tout avec l'OM et va prolonger avec la Roma pour mieux partir à l'Inter ?

A la place, le défenseur du club de la Louve serait en discussions avancées avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu'en juin prochain. Toutefois, ce ne serait pas pour se relancer à la Roma.

En effet, Nicola Zalewski serait dans la foulée prêté à l'Inter avec une option d'achat déjà convenue entre les parties entre 6 et 7M€ d'après les informations communiquées par Matteo Moretto, journaliste de Relevo, sur son compte X.