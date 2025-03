Cyclisme : Au cœur des tourments de Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Alors qu’il sort d’un premier week-end flandrien décevant, au cours duquel il s’est montré loin d’être au niveau requis pour gagner un monument, Wout Van Aert traverse une phase difficile qui pourrait trouver sa source au niveau mental selon certains observateurs belges.

Alors qu’il vient de débuter sa campagne des classiques, censée l’amener au niveau de la victoire sur le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, deux monuments qu’il n’a toujours pas gagnés et qu’il rêve de décrocher, Wout Van Aert s’est montré plutôt inquiétant sur le Het Nieuwsblad, apparaissant souvent à la limite lors des temps forts de la course.

« Van Aert est trop populaire »

A l’occasion du podcast du Het Laatste Nieuws, Wuyts et Vlaeminck, le spécialiste de cyclo-cross, Sven Vanthourenhout, souligne un élément psychologique qui pourrait expliquer en partie les difficultés actuelles du champion belge : « Depuis les Championnats du monde de cyclocross, tout ce que fait Van Aert est amplifié chaque jour. On pourrait penser que Wout y serait habitué maintenant et qu'il pourrait y faire face, mais la tension continue de monter à l'approche de la campagne des classiques. Et si vous ne répondez pas pleinement aux attentes, cela peut vraiment vous peser ». Une analyse partagée par le journaliste Michel Wuyts : « Il est trop populaire. Je me souviens encore de ce que j’ai vécu l’année dernière sur le podium de départ de l’E3 Saxo Classic. Van der Poel a reçu des applaudissements assourdissants, mais pour Van Aert, ce fut un multiple de cinq. Je suis également convaincu qu’il recevra plus d’applaudissements qu’Evenepoel. Il est de loin le plus populaire ».

« Van Aert est une star, mais aussi un outsider, il doit faire avec ça »

Le décalage entre sa popularité et la réalité de son palmarès, largement moins fourni que ceux de Van der Poel, Pogacar ou Evenepoel serait générateur d’un surcroit de pression sur les épaules du leader de la Visma-Lease A Bike, comme le confirme Michel Wuyts : « Van Aert est une star, mais aussi un outsider. Il est deux en un, et il doit faire avec ça. Je lui ai demandé : « Est-ce que cela t'encourage à donner encore plus de toi ou est-ce l'inverse ? » Il a dit que je ne devrais pas lui poser cette question à ce moment-là. Il est coincé avec ça, n'est-ce pas ? ». La grille de lecture apparaît pertinente pour expliquer les difficultés actuelles de Van Aert, dont on comprend qu’elles sont autant mentales que physiques.