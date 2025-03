Cyclisme : Un constat sans appel pour Wout Van Aert

Alexandre Higounet

Au sortir des deux premières classiques flandriennes de la saison, un constat sans appel s’impose autour des possibilités de victoire de Wout Van Aert face à Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel au Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Analyse.

Quelques jours avant l’ouverture de la campagne des classiques flandriennes, marquée par le duo Het Nieuwsblad-Kuurne Brussel Kuurne, nombre d’observateurs du cyclisme belge s’interrogeraient sur les perspectives réelles de Wout Van Aert, marqué par plusieurs lourdes chutes la saison dernière et par ses défaites répétées au Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix, deux courses qu’il n’a toujours pas remportées, une incongruité compte tenu de son statut. Wout Van Aert allait-il être à un niveau lui permettant de rivaliser avec les ogres Van der Poel et Pogacar ?

On ne peut plus être optimiste comme l’était Vanmarcke

A l’occasion d’un débat sur Daily Sporza, l’ancien coureur Sep Vanmarcke voulait se montrer optimiste : « Remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ? Il le veut vraiment. Je crois que Wout peut remporter un monument pavé ce printemps. Cette 2ème place dans ce contre-la-montre difficile du Tour d'Algarve montre qu'il est sur la bonne voie ».

« Nous n’avons pas livré la course que nous avions imaginée »

Seulement la réalité de la course a montré une version différente, celle d’un Van Aert en souffrance sur le Het Nieuwsblad, en retrait par rapport à son coéquipier Matteo Jorgenson et à la limite dans les moments clés comme le Mur de Grammont, alors que ni Van der Poel ni Pogacar n’étaient présents. Au sortir de la course, le directeur sportif principal des Visma-Lease A Bike, Grischa Niermann, marquait d’ailleurs une pointe d’agacement, comme rapporté sur Eurosport.fr : « Les gars n'étaient jamais véritablement bien placés et nous n'avons tout simplement pas livré la course que nous avions imaginée. Wout a suffisamment d'expérience pour savoir qu'il doit aborder le Molenberg aux premières loges… » A la lumière de ce premier week-end flandrien, les faits sont là : Wout Van Aert est loin d’être dans les temps de passage pour viser la victoire au Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Si la situation reste récupérable, le champion belge dispose désormais d’une marge de manœuvre très réduite : il lui faut absolument monter de deux ou trois crans dans le mois qui vient pour espérer être au niveau.