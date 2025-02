Cyclisme : Van Aert face à ses démons

Alexandre Higounet

Ce week-end, à l’occasion de l’ouverture de la saison en Belgique avec le doublé Het Nieuwsblad-Kuurne Bruxelles Kuurne, Wout Van Aert lance sa campagne des classiques dominée par son rêve de remporter enfin le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Seulement en face de lui, il trouvera Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar…

Avec le week-end d’ouverture en Belgique, l’enchaînement Het NIeuwsblad-Kuurne Bruxelles Kuurne, qui marque le début de la campagne des classiques, Wout Van Aert lance le temps fort de sa saison, qui l’emmènera jusqu’au Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux monuments qui manquent cruellement à son palmarès et qu’il rêve plus que jamais de remporter.

Pourra-t-il passer l’obstacle Van der Poel-Pogacar ?

La grande question aujourd’hui reste de savoir s’il sera en mesure d’enfin lever les bras sur l’une des deux courses. A l’occasion du podcast Sporza Daily, Sep Vanmarcke, l’ancien champion belge spécialiste des Flandriennes, s’est attardé sur le sujet. Selon lui, le leader de la Team Visma-Lease A Bike est tout à fait en mesure de l’emporter, quand bien même il croisera sur sa route les deux monstres Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar : « Remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix ? Il le veut vraiment. Je crois que Wout peut remporter un monument pavé ce printemps. Cette 2ème place dans ce contre-la-montre difficile du Tour d'Algarve montre qu'il est sur la bonne voie ».

« Quand Van Aert regarde les classiques au palmarès de Van der Poel, il voit une grande différence… »

Toujours à l’occasion de Sporza Daily, le journaliste Christophe Vandegoor s’est montré moins optimiste. Selon lui, l’obstacle constitué par le duo Van der Poel-Pogacar pourrait s’avérer trop haut pour le champion belge, conclusion logique de la froide réalité des palmarès. Vandegoor a ainsi analysé : « Les trentenaires comme Van der Poel et Van Aert n’en sont pas encore à commencer à énumérer leurs victoires. Mais quand Van Aert regarde les classiques qui se cachent derrière le nom de son grand concurrent Van der Poel, il voit une grande différence. Ce n'est pas une opinion, mais un fait ».