Cyclisme : L’aveu du lieutenant de Pogacar sur Vingegaard

Alexandre Higounet

Dans le duel à distance qu’il livre à Tadej Pogacar dans l’attente de leur premier duel frontal au Dauphiné Libéré, Jonas Vingegaard pourrait, l’air de rien, avoir marqué un premier point lors du Tour d’Algarve, qu’il a remporté la semaine dernière pour son retour à la compétition. Explication.

Alors que Tadej Pogacar a redémarré la saison 2025 sur la lancée de 2024, en remportant sans contestation le Tour UAE, sa course de reprise, travaillant d’entrée à matraquer le mental de ses concurrents en maintenant l’idée qu’il était hors d’atteinte et qu’ils n’avaient aucune chance de contester sa victoire, Jonas Vingegaard apparaît comme le seul réellement habité par la conviction qu’il peut dominer le champion slovène.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Vingegaard le seul à réellement contester la domination de Pogacar

Et à ce titre, à l’occasion de sa reprise au Tour d’Algarve, qu’il a remporté également, le champion danois pourrait avoir marqué un premier point en dominant Joao Almeida, l’un des principaux lieutenants de Pogacar au sein du Team UAE, notamment à l’occasion de la dernière étape contre-la-montre.

« Jonas était juste bien plus fort aujourd’hui »

A l’arrivée, Joao Almeida reconnaissait d’ailleurs la supériorité de Vingegaard dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon ressenti ? Il est bon ! Je voulais gagner, et je pense avoir réalisé un très bon contre-la-montre. Je n’aurais pas pu faire mieux, donc je suis satisfait de ma performance aujourd’hui. Honnêtement, je pense avoir fait un très bon contre-la-montre, même légèrement meilleur que ce à quoi je m’attendais. Je n’aurais pas pu faire mieux, Jonas était juste bien plus fort aujourd’hui ». Il ne s’agit certes pas d’une victoire sur Pogacar, mais le fait d’avoir dominé sans conteste l’un de ses principaux lieutenants, candidat naturel à la victoire dans un Grand Tour, offre indéniablement un signe encourageant à Jonas Vingegaard à l’heure où il lance son opération reconquête. Un signe qui, s'il n'est pas de nature à perturber Pogacar, fera le plus grand bien au Danois.