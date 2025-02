Marion Rousse : L'autre femme qu'elle fait rêver !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse a parfaitement réussi sa reconversion. En effet, aujourd'hui, elle a différentes casquettes, puisqu'on peut la retrouver comme consultante mais aussi présentatrice sur France Télévisions, ainsi directrice du Tour de France femmes. Une carrière qui en fait rêver certaines, à commencer par Cameron Vandenbroucke.

Entre le cyclisme d'aujourd'hui et celui d'hier, il y a un monde. Marion Rousse peut en témoigner. Il y a quelques années de cela, la compagne de Julian Alaphilippe évoluait au sein du peloton, ayant même été sacrée championne de France. Mais voilà qu'être cycliste professionnelle à l'époque ne payait pas assez pour en vivre. Marion Rousse a alors décidé de tout plaquer pour entamer sa reconversion, d'abord en tant que consultante sur Eurosport et désormais sur France Télévisions. Mais au fil des années, elle a su évoluer et de nouveaux défis sont apparus. Ainsi, la voilà aujourd'hui également directrice du Tour de France femmes et présentatrice de son émission sur France Télévisions.

« Une carrière à la Marion Rousse, c’est un rêve »

Aujourd'hui, Marion Rousse est un modèle à suivre et sa carrière en fait rêver certaines. C'est le cas de la fille de l'ancien cycliste Frank Vandenbroucke, Cameron Vandenbroucke. Cette dernière vient d'entamer sa carrière de consultante cyclisme en Belgique pour la RTBF. Et dans des propos rapportés par Sud Info, Cameron Vandenbroucke a notamment lâché à propos de Marion Rousse : « Une carrière à la Marion Rousse, c’est un rêve ».

« Je me suis dit que c’était une chouette idée »

Récemment, Marion Rousse est donc devenue présentatrice sur France Télévisions. Une nouvelle casquette pour la compagne de Julian Alaphilippe à propos de laquelle elle avait notamment pu confier : « Comment ce projet est venu à moi ? La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée ».