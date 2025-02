Cyclisme : Son constat sans appel sur Pogacar

Alexandre Higounet

Alors qu’il vient d’annoncer qu’il ne disputerait pas de course par étapes jusqu’au Dauphiné Libéré pour se concentrer sur les classiques, la participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix apparaît de plus en plus probable. L’ancien spécialiste des Flandriennes Sep Vanmarcke a livré un constat sans appel sur ses chances de victoire cette année…

Au sortir du Tour UAE, sa course de reprise, qu’il a remportée en écrasant la concurrence, Tadej Pogacar a fait savoir qu’il ne disputerait plus de course par étapes avant le Dauphiné Libéré en juin afin de se concentrer sur la campagne des classiques : « Maintenant, on va voir car je ne fais plus de courses par étapes jusqu'au Critérium du Dauphiné. Il est temps de se changer un peu les idées avec les classiques et d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Je vais essayer de prendre du plaisir, d'avoir de bonnes jambes et nous verrons. C’est principalement ma décision. Oui, l’équipe me soutient dans ce que je veux, mais le staff me dit aussi ce qu’il souhaite, et nous trouvons généralement un terrain d’entente à mi-chemin ».

« Il sera certainement au départ de Paris-Roubaix »

De fait, la participation de Pogacar à Paris-Roubaix apparaît de plus en plus probable. A l’occasion du podcast du Het Laatste Nieuws, Nathan Van Hooydonck l’avait d’ailleurs considérée comme probable : « J’ai beaucoup de mal à l’imaginer explorer ces pavés pour le plaisir. Je suis sûr qu'il y réfléchit encore. Je pense qu'il décidera avant le Tour des Flandres et s'il prend le départ, il réduira probablement le reste de son programme et fera l'impasse sur la Flèche Wallonne ». Un pronostic confirmé par le journaliste Christophe Vandegoor sur le podcast de Sporza, Sporza Daily : « Je pense que Pogacar sera certainement au départ là-bas ».

« Pour gagner, il doit dominer les meilleures versions de Van Aert et Van der Poel… »

Toujours sur le podcast Sporza Daily, Sep Vanmarcke, un ancien spécialiste des classiques flandriennes, a cependant livré un verdict sans appel sur les chances de Pogacar de remporter Paris-Roubaix dès cette saison : « Pour gagner, il doit encore dominer les meilleures versions de Van Aert et Van der Poel, qui roulent encore plus facilement sur les pavés. Pogacar devra donc se débarrasser de ces hommes sur le plat, car il ne les battra probablement pas non plus au sprint. Je trouverais donc incroyable que Pogacar remporte Paris-Roubaix pour sa première participation ».