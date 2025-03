Cyclisme : L'aveu de Tadej Pogacar

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, Tadej Pogacar, et avec lui le staff du Team UAE, laissent toutes les spéculations ouvertes autour de sa participation à Paris-Roubaix. Le10sport.com a analysé que cela pouvait répondre à une stratégie bien précise. Et le leader slovène vient implicitement de le reconnaître.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que dans l’entourage de Tadej Pogacar et du Team UAE, on a sciemment laissé filtrer les images de son entraînement poussé sur les pavés de Paris-Roubaix pour semer le doute chez ses concurrents autour de sa participation à l’Enfer du Nord, et ce dans l’idée les fragiliser mentalement avant l’échéance.

« Paris-Roubaix, il y a toujours une chance, laissons la surprise... »

Interviewé à l’occasion de l’émission Bartoli Time sur RMC, Tadej Pogacar a quelque part admis jouer de cette incertitude lorsqu’il a répondu à une question sur sa participation à Paris-Roubaix dès cette saison. Le champion slovène a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il y a toujours une chance. On verra. Laissons la surprise. J’adore vraiment la course. Je pensais que c’était trop dur pour moi mais quand j’ai fait la reconnaissance, j’ai vu que je pouvais. Si je suis en forme, peut-être, je pourrais essayer. Je pense que la décision sera prise après Milan-San Remo ».

« La reconnaissance de Paris-Roubaix a attiré mon attention »

Malgré tout, comme l’a souligné l’ancien coureur Nathan Van Hooydonck à l’occasion d’un podcast sur le Het Laatste Nieuws, il est difficile d’imaginer Pogacar s’embêter à aller s’entraîner sur les pavés de Roubaix à la fin de l’hiver s’il n’est pas dans l’idée d’en prendre le départ en avril, et il faudrait probablement une situation particulière, ou un état de fatigue imprévu, pour qu’il ne soit pas de la partie. Lors de son interview pour Bartoli Time, le leader du Team UAE n’a en tout cas rien fait pour diminuer les spéculations : « J’ai fait une reconnaissance pour Paris-Roubaix. Je dois dire que cela a attiré mon attention. Peut-être dans un futur proche, oui il y a une grosse chance que je prenne le départ. Je ne peux pas dire cette année ou celle d’après… Cette année ? Je ne peux pas le dire, non ».