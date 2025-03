Le PSG dénonce une injustice !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a vécu une soirée frustrante au Parc des Princes lors de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Dominateurs face à Liverpool, les hommes de Luis Enrique ont pourtant concédé la défaite (0-1) en fin de match, suite à un but d'Harvey Elliott. Un scénario qualifié d'injuste par l'entraîneur espagnol, qui reste confiant pour le retour à Anfield.

La soirée aurait pu être très belle au Parc des Princes ce mercredi. Pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG a surclassé Liverpool dans le jeu mais va aborder la manche retour avec un but de retard, concédant la défaite en fin de match (0-1) après la réalisation d’Harvey Elliott à la 87e. Un scénario difficile à digérer pour les Parisiens, et notamment Luis Enrique.

« Je ne crois pas que le match soit trop difficile à analyser. Je trouve que nous avons été bien supérieurs à Liverpool dans le jeu, bien supérieurs en termes de nombre d'occasions créées. Nous avons été capables de (dominer) la meilleure équipe d'Europe depuis la première journée, dans son championnat et en Ligue des champions, s’est félicité l’Espagnol, rapporté par CulturePSG. Nous avons réalisé un match très complet, nous avons très bien défendu, en prenant des risques. Nous méritions clairement un autre résultat mais le football est ainsi fait. Ce sport est souvent injuste et on doit l'accepter. C'est comme ça que ça marche. »

Malgré la défaite, Luis Enrique croit toujours en la qualification avant d’aller à Anfield : « On n’a rien à perdre, je le répète, ça nous rend plus dangereux. L’année passée aussi, on avait perdu à domicile en quart de finale. Ce sera très difficile. On va essayer de les regarder dans les yeux et rendre nos supporters fiers. »