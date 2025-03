Transferts - PSG : Luis Enrique attire un phénomène pour 60M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a cassé sa tirelire lors du dernier mercato estival pour recruter João Neves en provenance du Benfica Lisbonne, pour 60M€. Et le milieu de terrain portugais a clairement indiqué en conférence de presse que la présence de Luis Enrique au PSG avait pesé dans sa décision.

C’est un fait, Luis Campos et Luis Enrique n’hésitent jamais à mettre le prix pour attirer les jeunes talents au PSG, et ill l’ont de nouveau prouvé en mettant pas moins de 60M€ sur la table pour attirer João Neves (20 ans) en provenance du Benfica Lisbonne l’été dernier. D’ailleurs, interrogé mardi en conférence de presse avant le grand choc en 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool, le milieu de terrain lusitanien du PSG a rendu hommage à Enrique.

« Une des raisons pour lesquelles je suis venu »

Neves a en effet indiqué noir sur blanc qu’il avait choisi le PSG en grande partie parque Luis Enrique y officiait en tant qu'entraîneur : « Une des raisons pour lesquelles je suis venu à Paris, c’est parce que j’aimais beaucoup l’idée de jouer avec Luis Enrique. La stratégie est la meilleure pour gagner, on applique ce qu’il dit. Si tu crois en ce jeu, c’est plus facile », a indiqué l’international portugais, qui semble donc emballé par les méthodes du technicien espagnol.

« Il fallait que je m’intègre »

Et Neves a également évoque sa très bonne relation avec son compatriote portugais Vitinha, qui a grandement contribué à son bonne adaptation au sein du vestiaire du PSG : « Vitinha est vraiment un bon gars. On a vraiment une bonne relation sur et en dehors du terrain. Il m’a beaucoup aidé. Je suis content de cette relation. Avant, notamment en sélection, j’étais surtout le petit nouveau. Il fallait que je m’intègre vraiment », indique la recrue estivale au PSG.