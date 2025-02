Mercato - PSG : La tradition du Qatar qui va plomber cette star !

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma a récemment adressé un message plein d'amour à l'égard du PSG en confiant faire d'une priorité la prolongation de son contrat au club parisien. Toutefois, les deux parties ne discuteraient plus de ce sujet là depuis un moment lorsque le Paris Saint-Germain préparerait la succession de l'Italien, une véritable tradition depuis le lancement de l'ère QSI.

Le Paris Saint-Germain perpétue la tradition mise en place depuis le rachat du club par les investisseurs qatariens à l'été 2011. Alors que Nicolas Douchez était à l'époque le gardien numéro un, Salvatore Sirigu débarquait pour le concurrencer et même lui prendre sa place. Dans le futur, le PSG avait multiplié ce genre d'opérations sur le marché avec notamment Kevin Trapp, Alphonse Areola, Keylor Navas et plus récemment Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma n'a pas de nouvelles du PSG pour sa prolongation de contrat

Cependant, et alors que son contrat au PSG arrivera à expiration le 30 juin 2026, les hauts représentants du club de la capitale sembleraient préparer sa succession avec Lucas Chevalier. Les échanges entre le clan Donnarumma et le comité directeur parisien ne seraient plus d'actualité depuis des mois à présent selon L'Equipe. Le dossier se trouverait tout bonnement dans une impasse à l'instant T.

Lucas Chevalier, le dernier exemple qui perpétue la tradition du PSG version QSI avec les gardiens

Au point où Gianluigi Donnarumma et ses représentants ne seraient même pas au courant du statut de sa situation dans l'esprit du PSG. En effet, que le champion de France ait rouvert le dossier ou soit en passe d'à nouveau discuter d'une prolongation avec Donnarumma, le clan du joueur n'en saurait strictement rien pour le moment d'après L'Equipe. La préparation du transfert de Lucas Chevalier, gardien de 23 ans du LOSC, semble sonner comme étant la tradition perpétuée du PSG version QSI. Reste à savoir ce qu'il adviendra du feuilleton Gianluigi Donnarumma et de son souhait de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.