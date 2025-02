Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce gros transfert ?

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes, le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été 2025. Dans cette optique, Luis Campos garderait un œil sur l’évolution de Lucas Chevalier, qu’il connaît très bien. Le gardien de but du LOSC n’aurait toutefois pas encore réellement tranché pour son avenir.

Le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi. Mais le PSG porterait déjà son regard sur la prochaine fenêtre des transferts. Le club de la capitale, qui a accueilli Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ et fait partir Randal Kolo Muani (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbahçe) puis Xavi Simons (définitivement au RB Leipzig), préparerait son recrutement pour l’été 2025. La formation parisienne envisagerait notamment un gros coup... en Ligue 1 !

Le PSG a un fort intérêt pour Lucas Chevalier...

En effet, le PSG serait intéressé par les services de Lucas Chevalier. Luis Campos le connaît très bien puisqu'il lui a fait signer son premier contrat pro au LOSC. Le conseiller football parisien garderait donc un œil très attentif sur le gardien de 23 ans, qui pourrait bientôt devenir numéro 2 derrière Mike Maignan dans la hiérarchie de Didier Deschamps en équipe de France.

... qui n'a encore rien décidé pour son avenir

Cependant, Lucas Chevalier n’aurait pas encore vraiment tranché quant à son avenir à l’été 2025 d’après les informations divulguées par Le Parisien. Le crack français serait ouvert à un départ, à condition de retrouver un poste de numéro 1 ailleurs, mais ne serait pas non plus fermé à l’idée de rester une saison de plus au LOSC. Lucas Chevalier devrait y avoir plus clair d’ici quelques semaines.

Reste maintenant à voir ce que le PSG décidera de faire de Gianluigi Donnarumma, qui occupe la place de titulaire dans le onze de Luis Enrique pour le moment. Les négociations pour sa prolongation ne semblent plus avancer depuis un certain temps maintenant. À suivre...