Kvaratskhelia - PSG : La victime inattendue !

Cet hiver, le PSG a réussi à obtenir la signature de Khvicha Kvaratskhelia qui s'est engagé en provenance de Naples pour environ 70M€. Un sacré renfort pour le club de la capitale qui va toutefois déstabiliser la hiérarchie dans le vestiaire. L'international géorgien débarque avec un statut de titulaire en puissance, ce qui va évidemment faire des victimes en interne.

C'est sans aucun doute l'un des très gros coup de l'hiver sur le mercato. En effet, le PSG est parvenu à enrôler Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70M€ en provenance de Naples. Une arrivée très importante qui renforce évidemment le secteur offensif du club de la capitale, mais qui n'est pas sans conséquence.

Le PSG redéfinit son attaque avec un faux 9 ! Dembélé brille sous les ordres de Luis Enrique, révélant une stratégie audacieuse ⚽️ https://t.co/8ahInVgOqR — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 31, 2025

Gros changement Lee Kang-In ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'une des victimes du transfert de Khvicha Kvaratskhelia sera Lee Kang-In. L'international sud-coréen a toutefois la chance d'être polyvalent ce qui devrait lui permettre d'évoluer plus bas sur le terrain. Mais il est désormais peu probable d'imaginer l'ancien de Majorque dans le trio offensif.

Une solution pour pallier à l'absence de Zaïre-Emery

D'ailleurs, Lee Kang-In va peut-être pouvoir démontrer toute sa polyvalence dès samedi à l'occasion du match contre Brest. Et pour cause, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves sont absents. Par conséquent, Luis Enrique pourrait utiliser le Sud-Coréen dans le cœur du jeu du PSG.