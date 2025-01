Un club se fait arnaquer, le coup de maître du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des gros transferts de ce mercato d'hiver. En effet, jeudi le PSG a officialisé le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig après une saison et demie en prêt. Dans l'affaire, le club parisien pourrait récupérer un total de 80M€. Une énorme plus-value pour un joueur récupéré pour 6M€ en 2023. Et dans ce dossier, il y a toutefois un grand perdant : Le PSV Eindhoven.

C'est probablement le transfert surprise de l'hiver au PSG. En effet, alors qu'il est prêté depuis un an et demi au RB Leipzig, Xavi Simons s'est engagé définitivement avec le club allemand. « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif », a officialisé le PSG par le biais d'un communiqué.

Xavi Simons à Leipzig pour 80M€ !

Et il s'agit d'un énorme transfert. En effet, plusieurs médias ont confirmé que le PSG et le RB Leipzig étaient tombés d'accord pour une indemnité avoisinant les 50M€ auxquels s'ajoutent 30M€ de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente. Selon L'EQUIPE, les Parisiens devraient d'ailleurs bien toucher ces 80M€ puisque les bonus sont facilement atteignables.

Le PSV Eindhoven lésé dans l'affaire

Un transfert historique puisqu'il s'agit de la deuxième plus grosse vente de l'histoire du PSG, mais surtout, sa plus grosse plus-value. Et pour cause, comme le rappelle L'EQUIPE, lorsque Xavi Simons avait quitté le club pour la première fois en 2022 pour s'engager avec le PSV Eindhoven, les Parisiens avaient négocié un clause de rachat estimée à 6M€. Une clause évidemment levée par le PSG un an plus tard. Dans les négociations, le club néerlandais devait s'y retrouver en récupérant une importante partie du futur transfert de Xavi Simons. Cependant, cet accord portait simplement sur 18 mois après le retour du joueur à Paris en 2023. Par conséquent, depuis le début de l'année 2025, le PSG peut se permettre de vendre Xavi Simons en récupérant l'intégralité de la somme de son transfert. C'est la raison pour laquelle il était jusque-là prêté au RB Leipzig. Le transfert de l'international néerlandais va donc faire jaser au PSV Eindhoven.