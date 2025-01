Coup de génie, le PSG touche le jackpot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, le PSG a officialisé un transfert que personne n'avait vu venir. En effet, le club de la capitale a annoncé le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig pour environ 80M€, bonus compris. Il s'agit de la deuxième plus grosse vente de l'histoire du club de la capitale, mais surtout, c'est une énorme plus-value pour les Parisiens qui avaient réussi à inclure une clause de rachat lors du prêt du Néerlandais au PSV en 2022. Un coup de génie.

C'est un transfert que personne n'a vu venir, mais qui s'est très rapidement décanté. En effet, alors que jeudi matin la presse allemande révélait que le PSG et le RB Leipzig étaient proches d'un accord pour le transfert définitif de Xavi Simons. Et l'information n'a pas tardé à être confirmée puisque dans l'après-midi, les deux clubs officialisaient la transaction. « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif », écrivait ainsi le PSG dans son communiqué officiel.

La clause à 6M€ qui offre le jackpot au PSG

Et il s'agit d'une très grosse affaire pour le PSG qui réalise là la deuxième plus grosse vente de son histoire, après celle de Neymar, vendu 90M€ à Al-Hilal en 2023. Mais cette fois-ci, c'est surtout la plus-value qui est remarquable. En effet, comme le rappelle L'EQUIPE, lorsque Xavi Simons quitte le club de la capitale pour la première fois en 2022 pour s'engager avec le PSV Eindhoven, le PSG avait réussi à inclure une clause de rachat estimée à 6M€, levée un an plus tard. Autrement dit, les Parisiens ont réussi une plus-value de 72M€ (en comptant les bonus) en seulement dix-huit mois.

Leipzig est ravi de conserver Xavi Simons

Ce transfert ne fait d'ailleurs que des heureux puisque Marcel Schäfer, membre du conseil d'administration de Leipzig sur le site officiel du club, n'a pas manqué de s'enflammait pour la signature définitive de Xavi Simons. « Nous travaillons depuis longtemps pour concrétiser ce transfert, qui est un grand transfert tant sur le plan sportif que financier. Ces derniers jours, une porte s’est ouverte et nous avons pu saisir cette opportunité. L’accord est conforme à nos directives budgétaires et de transfert. Nous sommes heureux d’avoir la certitude que Xavi est désormais notre joueur. Nous avons désormais tous les atouts en main. Xavi a fait des progrès considérables dans notre club et a montré que le RB Leipzig était le bon endroit pour les jeunes footballeurs talentueux. Notre objectif commun est désormais d’atteindre nos objectifs pour la deuxième moitié de la saison », confiait-il sur le site officiel du club allemand.