Mercato : Ça se déchaine pour un joueur du PSG !

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal et le temps presse pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait boucler encore quelques départs. Après Milan Skriniar, qui a récemment été prêté à Fenerbahçe, c’est un autre Parisien qui pourrait parti avec Cher Ndour, actuellement en prêt à Besiktas et très suivi du côté de la Serie A.

Si Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en provenance du Napoli, le PSG s’est surtout concentré sur les départs en ce mercato hivernal. Ainsi, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus, tandis que Milan Skriniar a enfin pu boucler son arrivée à Fenerbahçe, sans oublier Xavi Simons qui a rejoint le RB Leipzig. Et ce n’est pas fini !

Le prochain c’est Ndour

Le prochain pourrait en effet être Cher Ndour, que le PSG aimerait rapatrier de son prêt à Besiktas pour ensuite le vendre définitivement. Le milieu de terrain est notamment annoncé en Italie, avec plusieurs clubs comme Bologna ou encore la Fiorentina qui aimeraient s’attacher ses services.

Gros duel entre la Fiorentina et le Torino

Et l’international italien U21 pourrait bien rejoindre la Serie A pour la première fois de sa très jeune carrière ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ainsi que le Torino seraient en négociations très avancées avec le PSG pour Cher Ndour, sans qu’aucun montant précis ne filtre. Pour rappel, la dernière offre florentine était de 8M€ à en croire les médias transalpins.