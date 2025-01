80M€ : Surprise totale, le coup de génie du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG s'est retrouvé face à une situation compliquée. Bloqué par le règlement de la FIFA qui impose un maximum de six joueurs prêtés à l'étranger, le club de la capitale a du trouver une solution d'abord pour Randal Kolo Muani, qui a rejoint la Juventus, et désormais pour Milan Skriniar. C'est désormais chose faite avec le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig pour 80M€.

Le mercato d'hiver fermera ses portes le 3 février prochain, et d'ici-là, le PSG espère dégraisser son effectif et cela prend clairement forme. Alors que Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le club de la capitale pour 70M€, le club parisien poursuit son dégraissage avec un transfert surprise.

Xavi Simons, le transfert surprise !

En effet, comme révélé par plusieurs médias allemands, le PSG et le RB Leipzig vont boucler le transfert définitif de Xavi Simons pour environ 50M€ auxquels s'ajouteront 30M€ de bonus, facilement atteignables selon RMC Sport. Au total, l'international néerlandais, prêté depuis 2023 par le PSG, où son contrat s'achevait en 2027, pourrait donc rapporter 80M€.

Le prêt de Skriniar débloqué

Un transfert inattendu qui va renflouer les caisses du PSG, et qui va également permettre de débloquer un dossier crucial, à savoir celui de Milan Skriniar. Alors que les Parisiens ont cassé le prêt de Juan Bernat à Villarreal afin de permettre à Randal Kolo Muani de rejoindre la Juventus, la situation du Slovaque est toujours bloquée. Kolo Muani a remplacé Bernat comme sixième joueur du PSG prêté à l'étranger, et il fallait donc trouver une autre solution. L'idée d'un transfert de Cher Ndour, prêté à Besiktas, a circulé, tout comme celle de rapatrier Renato Sanches qui joue peu à Benfica. Mais c'est finalement Xavi Simons qui va tout débloquer en s'engageant définitivement au RB Leipzig. Le PSG récupère donc 80M€ et se sépare de Milan Skriniar qui va être prêté à Fenerbahçe sans option d'achat. Selon France Bleu Paris, il s'agira d'un prêt avec une prise en charge totale du salaire du Slovaque. Cela ressemble donc à un très joli coup.