Le plan machiavélique du PSG pour cette vente à 80M€ !

Thomas Bourseau

Formé au Paris Saint-Germain, Xavi Simons (21 ans) n’a jamais vraiment eu sa chance dans l’équipe première. Ayant explosé au PSV Eindhoven, Simons est revenu dans la capitale en juillet 2023, mais n’a connu que le RB Leipzig en prêt depuis. Son transfert au club allemand serait en passe d’être bouclé, pourquoi seulement maintenant et pas l’été dernier? Loïc Tanzi fait une grosse révélation.

Xavi Simons (21 ans) ne devrait finalement pas revenir au PSG. De retour dans la capitale à l’été 2023 grâce à une clause de rachat activée auprès du PSV Eindhoven pour 6M€ environ, l’international néerlandais n’a jamais refoulé une pelouse avec le maillot du Paris Saint-Germain puisqu’il a été prêté dans la foulée une première fois au RB Leipzig.

Le PSG attire Kvaratskhelia, mais le Napoli a déjà un plan B ! Adeyemi en ligne de mire, l'été s'annonce bouillant 🔥 https://t.co/TuTuYuMkRI — le10sport (@le10sport) January 29, 2025

Xavi Simons définitivement transféré à Leipzig

A la dernière intersaison, alors qu’il était question d’un transfert, Xavi Simons a finalement été une nouvelle fois prêté au RB Leipzig. Des modalités d’opération qui pouvaient interpellés puisque le PSG aurait pu percevoir une belle plus-value via son transfert. Ce jeudi, Sport BILD et Sky Deutschland annoncent que le transfert définitif de Simons à Leipzig serait sur le point d’être convenu. Que ce soit RMC Sport ou France Info, il est question d’un transfert sec à 50M€ avec des bonus de 31M€ facilement atteignables et un pourcentage sur la plus value à la revente. Une opération qui finirait pas être économiquement juteuse pour le PSG.

Le PSG ne vent Simons que maintenant afin de ne pas soumettre 100% du deal au PSV Eindhoven

Pourquoi cette opération ne se décanterait qu’à présent ? Si l’on se fie aux informations publiées par Loïc Tanzi sur son compte X, le transfert de Xavi Simons au RB Leipzig serait déjà convenu depuis son retour au PSG à l’été 2023. Toutefois, le journaliste de L’Équipe assure qu’en cas de vente plus prématurée, l’intégralité des recettes du transfert seraient revenues au PSV Eindhoven. De quoi justifier la temporalité du feuilleton Simons.