Transferts - PSG : Un grand nom parti à cause de l’argent !

Passé dans les rangs du PSG pendant un an et demi durant sa carrière de joueur, Mikel Arteta avait été attiré en prêt par Luis Fernandez qui avait perçu tout son potentiel lorsqu’il évoluait encore au FC Barcelone. Et l’ancien entraîneur emblématique du PSG regrette de ne pas avoir pu conserver Arteta pour des raisons financières à l’époque.

Mikel Arteta fera son grand retour au Parc des Princes le 7 mars prochain à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, lui qui avait porté les couleurs parisiennes en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2002. Entraîné à cette époque par Luis Fernandez, le PSG avait obtenu le prêt d’Arteta durant ces18 mois alors qu’il n’était qu’un simple espoir appartenant au FC Barcelone, mais son transfert définitif n’avait pas pu être conclu en 2022.

Arteta, la pépite révélée au PSG

Interrogé par RMC Sport, Luis Fernandez se remémore son choix de faire signer Mikel Arteta au PSG en 2001 : « Il avait besoin de s’aguerrir. C’était une bonne manière pour lui de lancer sa carrière, au lieu de rester au Barça et de ne pas jouer à cause de la concurrence. J’aimais beaucoup son style, il avait exactement le profil que je recherchais dans le cœur du jeu. Je voulais des milieux de terrain avec une facilité technique et il avait cette aisance. Il pouvait se retourner, orienter le jeu, faire la passe entre les lignes, progresser avec le ballon et le donner dans de bonnes dispositions à ses coéquipiers. J’ai toujours été fan de ce poste que Johan Cruyff a inventé pour Pep Guardiola lorsqu’il était au Barça », indique l’ancien entraîneur du PSG.

« Dommage qu’il soit parti »

Mais finalement, au terme des 18 mois de prêt, le PSG n’a pas réussi à trouver d’accord financier pour conserver définitivement Mikel Arteta, que Barcelone a fini par vendre aux Glasgow Rangers pour 8M€ : « Il y a eu des discussions entre les clubs mais je n’en sais pas plus. Je pense qu’il a fait une petite erreur d’aller à Glasgow, mais son talent a ensuite éclaté à Arsenal. Et ça m’a fait plaisir. Je me suis dit qu’on ne s’était pas trompé en le prenant au PSG. Mais c’est dommage qu’il soit parti. Tout le monde l’a regretté, on aurait bien aimé qu’il continue avec nous… », poursuit Fernandez.