Mbappé - Real Madrid : «Une honte absolue», le règlement de comptes en direct !

Axel Cornic

La finale de Coupe du Roi de samedi dernier a déchainé d’énormes débats, avec le FC Barcelone qui a surclassé le Real Madrid de Kylian Mbappé (3-2). Mais l’attitude des hommes de Carlo Ancelotti, ainsi que de ses dirigeants, n’a pas du tout plu et c’est notamment le cas de l’ancien Barcelonais Christophe Dugarry.

Après l’élimination en Ligue des Champions, le Real Madrid avait l’occasion de sauver sa fin de saison, en remportant la Coupe du Roi. Les Madrilènes ont toutefois perdu plus qu’un match, avec une polémique qui n’a pas fini de faire parler en Espagne, comme dans le reste de l’Europe.

« Quel exemple donne le Real Madrid à la jeunesse mondiale ? »

Au micro de RMC Sport ce lundi, Christophe Dugarry a poussé un gros coup de gueule contre les agissements des dirigeants du Real Madrid, avant ce choc face au FC Barcelone. « C'est une honte absolue » a expliqué l’attaquant passé par le club catalan en 1997. « Je me pose encore la question de comment le plus grand club du monde peut-il mener, avant le match, une telle campagne de dénigrement envers l'arbitre. Quel exemple donne le Real Madrid à la jeunesse mondiale ? ».

« Ils ont sciemment piétiné le football »

Et le Champion du monde 1998 est persuadé que sans aucune sanction, les retombées pourraient être beaucoup plus importantes. « Si des sanctions ne sont pas prises, ce sera une catastrophe pour le football » a assuré Christophe Dugarry, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Ce ne sera pas étonnant de voir les jeunes se détourner du sport le plus populaire au monde parce que ce qu'on fait les dirigeants se rapprochent de méthodes de voyous. Ils ont sciemment piétiné le football. Le Real a touché le fond ».