Transfert de Kylian Mbappé : L’annonce choc de Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour filer libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé prenait le risque de sortir de sa zone de confort. Daniel Riolo revient sur ce transfert de l’attaquant français et assure que l’échec de Mbappé était couru d’avance du côté du Real Madrid.

Eliminé de la Ligue des Champions et battu samedi soir par le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi (3-2), le Real Madrid n’a plus que la Liga pour espérer remporter un titre majeur cette saison. Les ambitions étaient pourtant XXL en début de saison avec l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG, mais le mariage peine encore à fonctionner avec le capitaine de l’équipe de France. Et Daniel Riolo s’est lâché sur le cas Mbappé dimanche soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Aucune surprise »

« Le fait de prendre Mbappé dans cette attaque là avec les déséquilibres que ça allaient forcément apporter. Mais ça, on le savait dès la signature, que Vinicius et Mbappé ça ne pouvait pas coller. On en a parlé toute la saison. En fait, il n'y a quasiment aucune surprise. La seule question qu'on s'est posé sur le Real, c'est est-ce que ce club a assez de magie pour encore une fois passer au-dessus de la rationalité », lâche Riolo sur la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été dernier.

« Mbappé ne va pas y arriver… »

Le chroniqueur de l’After a également analysé la performance de Mbappé contre le Barça samedi soir, buteur sur coup-franc après son entrée en jeu à la mi-temps : « Il retourne le truc, mais de façon individuelle. A un moment, il va falloir s'inscrire dans le jeu collectif d'une équipe. La théorie du sauveur... Peut-être que c'est parce qu'on a vécu pendant plus d'une décennie avec l'idée que l'individualité était au-dessus comme Messi et Ronaldo. Mais ils étaient dans des équipes fantastiques. Mbappé ne va pas y arriver dans une équipe déséquilibrée et bancale et encore plus s'il ne fait pas ce qu'il faut pour rendre l'équipe performante. Tu n'iras nulle part avec un mec qui va continuer à courir aussi peu surtout si les autres autour ne font pas les mêmes efforts. Cette équipe ne ressemble plus à rien », estime Daniel Riolo.