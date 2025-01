«Exceptionnel» : Le PSG valide la succession de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid alors que son contrat s'achevait en juin dernier au PSG. Un départ qui n'a pas été compensé par l'arrivée d'un nouveau joueur. Cependant, le club de la capitale a décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Et pour le moment cela porte ses fruits, ce qui n'est pas pour déplaire à Luis Enrique.

Lors du précédent mercato estival, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid où son contrat prenait fin. Par conséquent, le club de la capitale a tenté de recruter un nouvel attaquant pour compenser ce départ, en vain. Le PSG a donc choisi une autre solution l'été dernier.

Barcola et Dembélé, le choix du PSG pour remplacer Mbappé

En effet, L'EQUIPE révélait récemment dans ses colonnes que le PSG avait décidé d'opter pour une solution en interne en s'appuyant sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Les deux ailiers avaient été recrutés pour 50M€ chacun en 2023, et se sont imposés comme des titulaires en puissance cette saison. Le duo a d'ailleurs brillé mercredi soir à Stuttgart avec un triplé pour Dembélé tandis que Barcola inscrivait un but et délivrait une passe décisive. De quoi impressionner Luis Enrique.

«C'est exceptionnel»

« Mais j'aime parler des individualités et Ousmane traverse une phase merveilleuse. C'est un joueur différent, un joueur en qui nous avons toujours eu confiance, qui est exceptionnel en ce moment, sur chaque but. Et c'est toujours une excellente nouvelle. Je pense que c'est la raison d'être d'une équipe : profiter des qualités de ses joueurs et de ces moments-là. Bradley a fait un match exceptionnel, Ousmane est en feu en ce moment, sur chaque but. Je crois qu'il est en train de battre ses propres records de buts. C’est fantastique. C’est ça une équipe », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse.