Mbappé revient à Paris, la date est fixée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Exilé à l'étranger depuis son départ du PSG pour le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a d'ailleurs loupé les deux derniers rassemblements de l'équipe de France, en octobre et novembre dernier. Mais il a d'ores et déjà confié en coulisses à Noël Le Graët qu'il ferait son retour en mars pour le prochain rassemblement des Bleus en région parisienne.

Grande star de la Ligue 1 pendant huit ans avec l'AS Monaco mais surtout sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé avait décidé de quitter l'hexagone l'été dernier au terme de son contrat au Parc des Princes. Le capitaine de l'équipe de France s'était engagé avec le Real Madrid, et pour des raisons encore très floues, Mbappé avait d'ailleurs loupé les deux derniers rassemblements des Bleus. Quand fera-t-il donc son grand retour en région parisienne, à savoir du côté de Clairefontaine pour le rassemblement et du Stade de France pour les matchs ?

Mbappé à gauche ? Le Real Madrid a des plans surprenants… Découvrez comment le club gère ce dilemme tactique ! ⚽️

➡️ https://t.co/s5nOchWcAj pic.twitter.com/LP52gck2eI — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

« Mbappé heureux à Madrid »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Noël Le Graët évoque son échange avec Kylian Mbappé, qu'il a rencontré à Guingamp mardi avant le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Brest : « Ça s’est bien passé, Kylian a été adorable. On a discuté un bon bout de temps, échangé quelques banalités. On était très contents de se voir et de se parler. Je l’ai félicité pour son niveau de jeu et tout ce qu’il fait en ce moment. Il m’a dit qu’il était heureux à Madrid », confie l'ancien président de la FFF.

« Je serai là avec en mars »

Et Le Graët annonce ensuite une date pour le grand retour de Mbappé avec l'équipe de France : « Je lui ai dit : surtout, ne lâche pas l’équipe de France, on a besoin de toi. Il m’a répondu : ne vous inquiétez pas, président, je serai là avec les Bleus en mars et en pleine forme ». Voilà qui est clair.