C'est terminé, Mbappé est de retour en France !

Présent en France pour défier Brest en Ligue des champions ce mercredi, Kylian Mbappé a accepté d'échanger avec Noël Le Graët, avec qui la relation n'a pas toujours été cordiale. Au cours de cette rencontre avec l'ancien président de la Fédération française de football, le joueur du Real Madrid a confirmé son retour imminent en équipe de France.

Un moment de partage inattendu. Ancien président de la FFF, Noël Le Graët a passé un coup de fil à Kylian Mbappé, présent en Bretagne avec le Real Madrid pour défier Brest mercredi soir. Malgré ce rendez-vous, le joueur tricolore a accordé quelques minutes à son ancien dirigeant, avec qui les relations ont parfois été froides. En 2021, après l’Euro, Mbappé avait par exemple songé à prendre sa retraite internationale, regrettant le manque de soutien de sa Fédération après avoir essuyé plusieurs insultes racistes sur les réseaux sociaux. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.

Le Graët révèle les secrets de sa discussion avec Mbappé

Questionné par Le Parisien, Le Graët a évoqué un échange chaleureux. « Ça s’est bien passé, Kylian a été adorable. On a discuté un bon bout de temps, échangé quelques banalités. On était très contents de se voir et de se parler. Je l’ai félicité pour son niveau de jeu et tout ce qu’il fait en ce moment. Il m’a dit qu’il était heureux à Madrid » a confié l’ancien patron du football français.

« Je serai là avec les Bleus en mars »

Mbappé en a profité pour annoncer son retour en équipe de France. Après les nombreuses polémiques autour de son attachement à la sélection nationale, le joueur du Real Madrid ne cache pas son envie de renouer son histoire avec les Bleus. « Je lui ai dit : surtout, ne lâche pas l’équipe de France, on a besoin de toi. Il m’a répondu : ne vous inquiétez pas, président, je serai là avec les Bleus en mars et en pleine forme » a certifié Le Graët. Un renfort de taille pour Didier Deschamps, avant d’aborder la Ligue des Nations, puis les éliminatoires pour le Mondial 2026.