Zidane - Mbappé : Les explications après le clash !

Présent à Guingamp pour affronter Brest en Ligue des Champions, Kylian Mbappé pourrait notamment rencontrer à cette occasion un certain Noël Le Graët. On se souvient que ça avait clashé entre l’ancien président de la FFF et le capitaine de l’équipe de France à cause de Zinedine Zidane. Un moment sur lequel est d’ailleurs revenu Le Graët.

Après la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait prolongé jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France. Pourtant, les fans auraient bien aimé voir Zinedine Zidane. Agacé d’être interrogé sur l’ancien entraîneur du Real Madrid, Noël Le Graët, alors président de la FFF, avait tenu des propos très forts au micro de RMC, balançant à propos de Zidane : « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? ‘Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne ». Cela avait fait réagir Kylian Mbappé. Parti au clash sur les réseaux sociaux, il avait posté : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça ».

« Ce n’était pas du tout contre Zidane »

Deux ans après cet événement, Noël Le Graët et Kylian Mbappé pourraient se retrouver en marge du match de Ligue des Champions entre Brest et le Real Madrid. A cette occasion, Noël Le Graët s’est confié au Parisien pour revenir sur son accrochage avec Mbappé concernant Zidane, expliquant alors : « A l’époque, j’ai eu de petits mots de travers à propos de Zidane. Mais je voulais protéger Deschamps, ce n’était pas du tout contre Zidane. Didier avait gagné une Coupe du monde, venait de disputer une deuxième finale d’affilée, il méritait selon moi d’en disputer une troisième. N’importe qui à ma place aurait fait la même chose ».

« Il y a longtemps qu’on a réglé ce problème tous les deux »

Ça avait donc chauffé entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé. Mais aujourd’hui, ça semble être de l’histoire ancienne pour les deux hommes. « Le passé, je m’en fous complètement. Il y a longtemps qu’on a réglé ce problème tous les deux », a assuré l’ancien président de la FFF.