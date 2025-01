Incroyable, une star du Real Madrid tourne le dos à l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionné à 75 reprises avec l'Argentine, Gonzalo Higuain aurait pu connaitre une autre carrière internationale. En effet, aussi fou que cela puisse paraitre, l'ancien du Real Madrid aurait pu défendre les couleurs de l'équipe de France, étant né à Brest. Higuain en a toutefois décidé autrement et son père a tout raconté à ce propos.

Aujourd'hui le sujet des joueurs bi-nationaux fait énormément parler étant donné les nombreux exemples de ceux qui tournent le dos à l'équipe de France. Mais ce sujet remonte déjà à plusieurs années maintenant. On peut notamment citer le cas de Gonzalo Higuain. International argentin, El Pipita avait été appelé pour la première fois en 2009. L'équipe de France faisait pourtant les yeux doux à celui qui était alors au Real Madrid. Etant né à Brest, Higuain aurait en effet pu évoluer avec les Bleus.

Mbappé à gauche ? Le Real Madrid a des plans surprenants… Découvrez comment le club gère ce dilemme tactique ! ⚽️

➡️ https://t.co/s5nOchWcAj pic.twitter.com/LP52gck2eI — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

« La fédération française est venue le chercher »

Père de Gonzalo Higuain, Jorge Higuain s'est confié à AS. Il a alors été question du choix de son fils de tourner le dos à l'équipe de France et à ce sujet, l'Argentin a répondu : « La France a voulu le convoquer ? J'ai participé à cette conversation. Il jouait au Real Madrid et la fédération française est venue le chercher ».

« Il a dit qu'il était Argentin »

« Il a dit non, sans même me consulter. Il a dit qu'il était Argentin, qu'il se sentait plus Argentin que Français et qu'il allait attendre pour jouer avec l'Argentine. Et il a fini par réussir », a ensuite expliqué le père de Gonzalo Higuain, qui aura joué 75 matchs avec l'Argentine.