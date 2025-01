«Il en a vraiment envie» : La succession de Deschamps est réglée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Didier Deschamps annonçait son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Une sortie qui a relancé les débats sur le nouveau sélectionneur des Bleus. Tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Et Guy Lacombe, qui l’a bien connu lors de ses débuts à Cannes, est persuadé qu’il prendra la succession de Didier Deschamps.

D'ailleurs, Guy Lacombe, qui a bien connu le Ballon d'Or 1998 au début de sa carrière à Cannes, est très confiant dans ce dossier.

Guy Lacombe confirme pour Zidane !

« Je pense sincèrement que c’est ce qu’il souhaite, d’après ce que j’ai pu savoir et comprendre. Il y pensait déjà quand il entraînait le Real. Il ne s’en cachait pas. Et je trouve que la façon dont ça se fait, c’est bien. C’est Didier qui décide et qui l’annonce. En espérant que d’ici là, tout se passe au mieux, pour que Yazid puisse avoir les joueurs dans les meilleures conditions », assure-t-il dans les colonnes de Ouest-France avant d’en rajouter une couche.

«J’ai le sentiment qu’il en a vraiment envie»

« Je trouve que ça serait une très bonne chose, autant pour lui que pour le football français. Honnêtement, qui peut prendre le poste après Didier Deschamps et ce qu’il a fait ? Je pense que Zinedine est le plus légitime pour cela. Il n’y a que lui qui pourrait décider que non. Mais j’ai le sentiment qu’il en a vraiment envie. Il faudra juste que les circonstances soient bien réunies », ajoute Guy Lacombe