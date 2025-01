Kylian Mbappé : Une décision choc annoncée en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le rassemblement de mars devrait être marqué par le retour de Kylian Mbappé en équipe de France. Avec une possible innovation ? Didier Deschamps pourrait lui retirer le brassard de capitaine en raison des récents épisodes qui ont perturbé son aventure en sélection. Ancien du PSG, Jérôme Rothen a pris position dans ce dossier.

Présent en conférence de presse lundi, Kylian Mbappé a annoncé son retour avec l’équipe de France en mars prochain. « Il ne se passe rien avec l’équipe nationale. La France est comme ça et je ne peux pas changer ce qui s’y passe. J’ai hâte d’y retourner en mars ; mon amour pour l’équipe nationale n’a pas changé » a déclaré la star du Real Madrid. Avec ou sans le brassard de capitaine ? Ce sera au sélectionneur Didier Deschamps de trancher. Mais pour Jérôme Rothen, Mbappé doit être dépossédé de ce titre honorifique.

Mbappé va changer de rôle ?

« Il doit arrêter d’être capitaine ? Oui parce que c’est allé trop loin avec l’équipe de France, trop loin dans son attitude. C’est ce que je pense. Où ça serait bien qu’il laisse le brassard, c’est aussi de reconnaitre ses erreurs. On lui a donné le brassard pour être le chef de meute, le relais de Didier Deschamps. Est-ce que c’est l’idéal pour Deschamps le relais Mbappé ? Je dis que non. Dernièrement, il lui a donné une leçon à Clairefontaine, devant tout le groupe, en disant on ne travaille pas tactiquement. Je pense que Deschamps en a gros sur la patate après cette discussion » a confié l’ancien joueur du PSG.

« Tu te trompes une fois, c’est fini »

Dans un second temps, il a justifié un peu plus son avis. « Après il y a la représentation devant la presse. Chaque rassemblement, vu que c’était un problème qu’on parle de l’avenir de Mbappé, il ne venait plus aux conférences de presse. Il envoyait l’adjoint de l’adjoint. Si en plus tu ne participes plus aux conférences de presse la veille de match car tu n’es pas capable de gérer ta communication, ça ne sert à rien. (…) Vous avez peut-être la mémoire courte, mais je retiens aussi ce qu’il s’est passé depuis septembre. On ne peut pas effacer les derniers rassemblements où même s’il n’était pas bien, il ne voulait pas venir. Il y a eu le fait qu’il joue en club et qu’il ne vienne pas en sélection. Tu as un brassard, tu as des devoirs. Tu te trompes une fois, c’est fini » a confié Rothen sur RMC.