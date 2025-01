«Pas à la table de Mbappé», l’erreur du PSG pour son successeur ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé l’été dernier que le moment était venu pour lui de s’en aller. Alors que le Français a rejoint le Real Madrid, la question de sa succession au sein du club de la capitale s’est posée. Le PSG a notamment accordé une grande confiance à Ousmane Dembélé, mais voilà que ce rôle pourrait être trop grand pour l’ancien du FC Barcelone.

Depuis cette saison, le PSG évolue sans Kylian Mbappé ! Alors que le Français garantissait plus de 40 buts par exercice, il a fallu revoir les plans pour le club de la capitale et Luis Enrique. Pendant que Mbappé a rejoint le Real Madrid, sa succession a été un grand sujet à Paris. Elle est enfin peut-être assurée avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, mais précédemment, le PSG comptait notamment sur Bradley Barcola et surtout Ousmane Dembélé. Mais ce dernier est-il à la hauteur de son ancien coéquipier ?

« Si tu me dis que Dembélé endosse le costard de Mbappé, c’est impossible »

Au micro de RMC, Vincent Moscato a exprimé ses doutes sur le fait qu’Ousmane Dembélé puisse reprendre le rôle de Kylian Mbappé au PSG. « Dembélé peut-il porter le PSG ? Si tu me dis que Dembélé endosse le costard de Mbappé, c’est impossible. Les manches sont trop longues. C’est un très bon joueur, mais il ne s’assoit pas à la table des Mbappé. (…) Ce n’est pas un mec comme Neymar, pas comme Mbappé. Ils ont d’autres talents et surtout d’autres personnalités. Lui, tu sens qu’on lui a donné un rôle, mais il va falloir en prendre un autre pour ce rôle », a-t-il lâché.

« Détendez-vous, nous avons Dembélé »

Sans Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé réalise pourtant l’une des meilleures saisons de sa carrière. Et aux yeux de Luis Enrique, l’ancien du FC Barcelone semblait être le joueur idéal pour faire oublier celui qui a rejoint le Real Madrid. En effet, comme l’a révélé El Pais, alors que le PSG s’interrogeait l’été dernier sur la succession de Mbappé, Luis Enrique aurait lâché : « Détendez-vous, nous avons Dembélé ».