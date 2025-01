PSG : «C’était l’amour vache entre Neymar et Mbappé», elle balance tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite aux derniers propos de Neymar sur Kylian Mbappé, la relation entre les deux ex-stars et coéquipiers au PSG fait à nouveau énormément parler. Comment ça se passait donc entre le Brésilien et le Français ? Laure Boulleau s’est trouvée au plus près de Neymar et Mbappé et elle en a dit plus sur leur connexion.

Au PSG, Neymar et Kylian Mbappé sont passés d’amis à ennemis. A la fin, cela semblait très tendu entre les deux stars. Et si c’était à cause de l’arrivée de Lionel Messi en 2021 ? C’est la version apportée ces derniers jours par le Brésilien. En effet, Neymar avait notamment expliqué à propos de sa relation avec Mbappé au PSG : « Nous avons eu de bonnes années de partenariat, mais après l'arrivée de Messi, il (Mbappé) a été un peu jaloux ».

Salah au PSG ? L'ailier star fait couler beaucoup d'encre… La réponse s'annonce explosive ! 🔥

➡️ https://t.co/GTqRCC1aI3 pic.twitter.com/JTlrff8Aqg — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

« Parfois ils s’adoraient et parfois ils se détestaient »

Sur le plateau du CFC, il a été question de cette relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Ayant pu voir cela de plus près au PSG, Laure Boulleau a notamment expliqué sur ce sujet : « Des infos que j’avais, c’est vrai que c’était un peu l’amour vache entre Neymar et Mbappé. Parfois ils s’adoraient et parfois ils se détestaient ».

« Mbappé s’est senti laissé de côté »

« C’est vrai que quand Messi est arrivé, je ne sais pas si le mot jalousie ça fait trop penser au couple, mais il s’est senti laissé de côté finalement Mbappé. Et c’est vrai que ça l’a énervé », a ensuite ajouté l’ancienne joueuse du PSG.