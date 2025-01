PSG : Jackpot à 806M€, c'est historique !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG s'est débarrassé de toutes ses superstars, hormis Kylian Mbappé. En effet, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Sergio Ramos ont claqué la porte du Parc des Princes il y a deux ans et demi. Malgré tout, les revenus du club parisien ont atteint 806M€ lors du dernier exercice. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi réalisant un record.

PSG : Des revenus à hauteur de 804M€ en 2023-2024

Lors de l'été 2023, Lionel Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar et bien d'autres ont quitté le PSG. Le club emmené par Luis Enrique ayant décidé de lancer un projet visant à construire un collectif à la fois jeune et fort, et ce, sans star. D'ailleurs, Kylian Mbappé est parti un an plus tard. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Et malgré tous ces départs, le PSG est plus que jamais dans le vert sur le plan financier.

Le PSG bat son record de chiffre d'affaires

Selon une étude de Benchmark, les revenus du PSG ont atteint les 806 M€ lors de la saison 2023-2024. Un chiffre record, réalisé grâce aux revenus liés à la billetterie et aux excellents résultats commerciaux.