PSG : Luis Enrique «pète un câble», coup de gueule en direct !

Amadou Diawara

Durant l'absence sur blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé de jouer avec un faux neuf, plutôt que de miser sur Randal Kolo Muani. Malgré le grand retour du buteur portugais, le coach du PSG continue de faire jouer son équipe de cette manière. Gonçalo Ramos ayant un temps de jeu assez limité ces dernières semaines. Interrogé, Luis Enrique a affirmé qu'il avait pris cette décision parce qu'il n'avait pas un avant-centre de la trempe d'Erling Haaland. Ce qui a révolté Daniel Riolo.

Orphelin de Kylian Mbappé, transféré au Real Madrid le 1er juillet, Luis Enrique a décidé de miser sur Gonçalo Ramos à la pointe de son attaque pour le lancement de la saison. Toutefois, son buteur portugais s'est blessé dès le premier match de Ligue 1.

«Son attaquant est une pipe»

Pour combler l'absence sur blessure de Gonçalo Ramos, Luis Enrique a décidé de jouer avec un faux numéro 9, plutôt que de lancer Randal Kolo Muani. Et lorsque le Portugais a fait son grand retour, on pouvait imaginer que le coach du PSG allait en faire un titulaire en puissance, mais il n'en est rien. En effet, Gonçalo Ramos est utilisé dans la rotation, et quand ce dernier n'est pas sur le terrain, Luis Enrique continue d'utiliser des faux numéro 9.

«Il y a un énorme mensonge habituel »

Lors d'un entretien accordé à Olivier Tallaron sur Canal +, Luis Enrique a laissé clairement entendre qu'il utilisait des faux numéro 9 parce que Gonçalo Ramos ne jouait pas dans la même cour qu'un certain Erling Haaland : « Vous avez un peu la même philosophie de jeu avec Pep Guardiola, mais lui joue avec un vrai avant-centre, Haaland, un vrai 9. Vous, vous ne jouez pas avec un vrai avant-centre. Qu’est-ce qui est le mieux ? Pourquoi vous ne jouez pas avec un vrai avant-centre ? Depuis combien d’années Guardiola est à City ? Avant Haaland, il jouait sans avant-centre. Comme quoi si on pose bien la question… Mais ils ont gagné la Ligue des Champions avec un avant-centre. Comment s’appelle leur avant-centre ? Le numéro 9 ? Comment s’appelle l’attaquant de Manchester City ? Le nom du numéro 9 ? Haaland. Oui, donc tout est dit ».

«J'ai que des tocards»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a été invité à réagir à la sortie de Luis Enrique. Et le journaliste de RMC Sport a explosé. « L’interview qu’il donne à Tallaron est hallucinante. D’abord, il y a un énorme mensonge habituel chez Luis Enrique, qui est de dire que Guardiola ne jouait pas avec un 9 avant Haaland, alors qu’il a eu Agüero, Jesus. Il interpelle Tallaron en lui disant : « Il joue avec qui ? C’est qui le 9 ? ». Et là il dit : « Voilà, moi je n'ai pas Haaland ». Donc en gros, j'ai que des tocards. Ce qui est quand même incroyable de dire ça des joueurs de ton effectif. Quand tu lis les mots de Vitinha : "l’entraîneur est formidable, il nous protège tous". Deux heures après, Luis Enrique pète un câble en direct en disant que son attaquant est une pipe… Ok super », s'est emporté Daniel Riolo. Reste à savoir si Gonçalo Ramos sera titulaire contre Manchester City ce mercredi soir.