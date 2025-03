Du PSG à Intermarché, la reconversion complètement folle !

Pierrick Levallet

Après une carrière de 17 ans, dont 3 saisons passées au PSG, Grégory Bourillon a pris sa retraite en 2019. L’ancien défenseur central s’est alors réorienté dans une toute nouvelle voie, loin des terrains de football. L’ex-joueur de 40 ans a en effet pris les rênes d’un Intermarché à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée.

Avant que QSI ne débarque au PSG en 2011, le club de la capitale avait connu une période assez sombre. La formation parisienne a notamment lutté pour son maintien lors de la saison 2006-2007. Après cette saison délicate, un certain Grégory Bourillon a débarqué chez les Rouge-et-Bleu. Arrivé en 2007, le défenseur central est parti en 2010 et a pris sa retraite en 2019 suite à des passages à Laval, Lorient, Reims et Châteauroux.

Un ancien joueur du PSG reprend un Intermarché !

D’ordinaire, les anciens joueurs restent plus ou moins proches des terrains de football. Mais Grégory Bourillon, lui, a pris une voie totalement différente. Comme le rapporte Le Courrier Vendéen, l’ex-joueur de 40 ans a en effet repris l’Intermarché Saint-Jean-de-Monts, en Vendée.

«C’est très agréable d’aller au travail»

Alors qu’il avait entamé une formation pour se reconvertir en directeur sportif ou intégrer le staff d’un club professionnel, Grégory Bourillon s’est totalement réorienté. « Ma famille et celle de mon épouse Cyrielle étaient dans le milieu commerçant » a expliqué l’ancien défenseur du PSG. « Il y a une équipe formidable, c’est très agréable d’aller au travail. C’est la vraie richesse de l’entreprise » a-t-il poursuivi.