PSG - Pascal Praud : Le scandale dénoncé en direct !

Pascal Praud a vivement critiqué les décisions arbitrales lors du match de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool (0-1). Le journaliste a dénoncé en direct sur CNews l'invalidation du but de Kvitchka Kvaratskhelia pour hors-jeu et l'absence de carton rouge pour Ibrahima Konaté, n’oubliant pas de tacler la prestation de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG peut avoir la gueule de mois au lendemain de son huitième de finale aller de Ligue des champions. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Luis Enrique arriveront à Anfield la semaine prochaine avec un but de retard après l’ouverture du score d’Harvey Elliott dans les dernières secondes de la partie. Le scénario aurait pu être radicalement différent si le but de Kvitchka Kvaratskhelia à la 20e minute n’avait pas été invalidé pour une position de hors-jeu.

« Ce but est complètement valable... »

Une décision que ne comprend d’ailleurs toujours pas Pascal Praud. « Déjà, ce but est complètement valable, je ne sais pas pourquoi il a été refusé mais bon », a lâché le journaliste ce jeudi matin sur CNews. D’abord validé, le but avait ensuite été refusé par le VAR, le Géorgien étant hors-jeu d'une cheville.

« Un rouge oublié »

Pascal Praud n’a d’ailleurs pas manqué de dénoncer « un rouge oublié » pour Ibrahima Konaté, dont la charge dans le dos de Bradley Barcola (25e) n’a pas été sanctionnée malgré la vérification du VAR. Le journaliste a enfin souligné la prestation remarquable d’Alisson Becker dans la cage de Liverpool, contrastant avec celle du portier du PSG. « Donnarumma, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise… Tu ne peux pas... », a déploré l’animateur de L’Heure des Pros.