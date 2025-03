La sortie dans la presse qui va mettre le feu au PSG !

Thomas Bourseau

Les hommes de Luis Enrique peuvent avoir des regrets après la défaite concédée devant son public pour la réception de Liverpool mercredi soir (1-0). Ibrahima Konaté a frôlé la correctionnelle en raison d’une poussette sur Bradley Barcola qui aurait dû être lourdement sanctionnée d’après l’ancien arbitre Saïd Enjimi. Et ce, quand bien même le défenseur des Reds et de l’équipe de France s’en défend.

Le PSG a répondu présent pour le choc tant attendu contre Liverpool mercredi soir en 1/8ème de finale de Ligue des champions. Toutefois, les 27 tentatives de l’équipe de Luis Enrique ont été vaines puisque la cage d’Alisson Becker est restée inviolée au grand dam de Khvicha Kvaratskhelia notamment qui a vu son but être refusé par la VAR pour un hors-jeu. Résultat, défaite 1 but à 0.

Konaté défend son intervention sur Barcola : «Il n'y a pas faute. Il y a une VAR, tout ce qu'il faut»

Un autre fait de jeu important s’est déroulé à la 25ème minute entre Bradley Barcola et Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool l’a poussé dans le dos, mais n’a pas été sanctionné. Pas de faute ni de carton. De quoi faire enrager Luis Campos dans les couloirs du Parc des princes qui demandait aux arbitres un penalty ou un carton rouge. Invité à s’exprimer sur les antennes de Canal+, Konaté s’est montré cash. « Non, il n'y a pas faute. Il y a une VAR, tout ce qu'il faut. Pour moi, non, il n'y a pas faute. Oui, il y a une petite poussette, mais j'aurais dû prendre rouge alors ? Non. Si j'avais mis beaucoup plus de puissance, oui peut-être ».

«C'est normalement carton rouge et penalty si c'est dans la surface»

Un point de vue que ne partage pas du tout Saïd Enjimi. L’ancien arbitre français, consultant pour L’Équipe, est allé dans le sens de Luis Campos, conseiller football du PSG. « Il y avait faute d'Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola. On peut se servir de l'épaule au duel, mais quand l'adversaire est devant et que vous le bousculez il y a faute. La question est de savoir si une situation similaire aurait été sifflée au milieu de terrain. La réponse est oui. (…) Donc, derrière, c'est normalement carton rouge et penalty si c'est dans la surface ou coup franc si c'est juste à l'extérieur. Il y a eu le VAR, mais l'arbitre, M. Massa, n'est pas allé voir le ralenti. S'il y était allé, je pense qu'il aurait changé sa décision. Sur la première période, le PSG n'a pas été avantagé par l'arbitrage. Il y a un avertissement pour Liverpool qui aurait dû être donné après une faute sur Achraf Hakimi ».