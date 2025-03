Transfert au PSG : Un contrat en or pour changer sa vie ?

Thomas Bourseau

Dans les bureaux de la direction du PSG, on semble être tourné vers le marché des transferts. L'objectif se nommerait Joshua Kimmich et non Mohamed Salah comme cela est stipulé par certains médias. Une offre contractuelle plutôt juteuse figurerait entre les mains du joueur allemand de 30 ans. Le feuilleton est lancé.

Du côté du Paris Saint-Germain, on plancherait déjà sur le mercato estival de 2025. Alors que la piste Jhon Duran sur laquelle les dirigeants du club de la capitale ont semblé travailler dès la fenêtre des transferts hivernale s'est envolée de par son transfert à Al-Nassr. Un échec qui n'abattrait pas la direction parisienne puisqu'une offre aurait été dégainée à une star du football allemand.

Un «top» contrat de quatre ans pour Joshua Kimmich

En fin de contrat au Bayern Munich, Joshua Kimmich est en train de boucler sa décennie au sein de l'équipe bavaroise et pourrait se lancer un autre challenge à l'étranger... au PSG ! En effet, les dirigeants parisiens auraient soumis un top contrat de quatre saisons à l'international allemand à en croire Sky Deutschland, qui vient tout juste de fêter son 30ème anniversaire.

Le PSG sans réponse de Kimmich, son désir est dévoilé !

L'offre du Paris Saint-Germain est donc sur la table du clan Kimmich d'après Sky Deutschland, mais ladite proposition n'aurait pas encore engendré de réponse de la part du principal intéressé qu'elle soit positive ou négative. Pour le moment, la priorité de Joshua Kimmich serait de rallonger son bail chez le champion d'Europe 2020. C'est son souhait émis en coulisses comme l'affirme le journaliste Florian Plettenberg. Le PSG va donc devoir prendre son mal en patience.