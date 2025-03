PSG : Barcola imité par Mbappé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé a vécu sa première titularisation en Ligue des champions mardi soir, à l’occasion du match nul entre le LOSC et le Borussia Dortmund en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Alors que sa performance ne l’a pas convaincu, le journaliste Daniel Riolo a pris Bradley Barcola en exemple pour appuyer ses propos.

Huit ans après le doublé de son frère avec l’AS Monaco, Ethan Mbappé était titulaire pour la toute première fois en Ligue des champions mardi soir face au Borussia Dortmund (1-1). C’était seulement la deuxième titularisation du milieu âgé de 18 ans dans sa carrière professionnelle, lui qui a rejoint le LOSC en provenance du PSG l’été dernier.

« Ça manque de caractère, il ne se passe pas grand-chose »

Un choix qui a tout de même surpris Daniel Riolo. « Je ne vais pas être dur avec lui, sauf que j’ai quand même envie de demander à Genesio, à partir du moment où tu le mets titulaire dans un match de cette importance c’est parce qu’il te donne l’impression à l’entraînement qu’il peut le faire. Je ne pense pas que c’est uniquement parce que samedi soir au Parc des Princes, il a été plutôt correct, surprenant. Ça ne veut pas dire bon. Et là, l’attaque avec David, Haraldsson et le petit Mbappé à côté, franchement, sur la première mi-temps, ce n’est pas convaincant du tout. Ça manque de caractère, il ne se passe pas grand-chose », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.

« C’est comme l’année dernière quand Barcola mange tout ce qu’il veut contre Newcastle »

« Je lui en veux plus à lui ou Génésio ? À Genesio. Mais s’il le met, ça veut dire que le gars doit assumer les critiques qui vont avec la Ligue des champions », a ajouté Daniel Riolo. « C’est comme l’année dernière quand Barcola mange tout ce qu’il veut contre Newcastle. Il est là et rate une tonne d’occasions, tu es bien obligé de dire que le gars est jeune. Là, Mbappé me donne l’impression d’un enfant. »