PSG : Pierre Ménès retourne sa veste !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent critiqué par certains observateurs depuis son arrivée au PSG à l’été 2023, Luis Enrique est en train de faire changer tout le monde d’avis, en raison du visage affiché par le club de la capitale ces dernières semaines. Ce qui vaut notamment pour le journaliste Pierre Ménès, comme il l’a lui-même avoué.

Un an et demi après son arrivée, Luis Enrique semble désormais faire l’unanimité au PSG. Même ceux qui le critiquaient pour ses choix de composition parfois surprenants ou son attitude envers la presse commencent à changer d’avis, à l’image du journaliste Daniel Riolo.

« Moi aussi je m’ennuyais en début de saison avec l’équipe de Luis Enrique »

C’est également le cas pour Pierre Ménès. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, il a avoué qu’il prenait désormais du plaisir à voir jouer le PSG de Luis Enrique, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant, et il est impatient de voir l'opposition face à Liverpool ce mercredi soir.

« J’ai même de nouveau plaisir à brancher ma télé pour regarder les matchs »

« Moi aussi je m’ennuyais en début de saison avec l’équipe de Luis Enrique, et aujourd’hui je ne m’ennuie plus et j’ai même de nouveau plaisir à brancher ma télé pour regarder les matchs du PSG. J’attends avec énormément d’impatience ce match au Parc contre Liverpool », a déclaré Pierre Ménès.