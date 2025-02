PSG : Daniel Riolo retourne sa veste en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps très critique à l'égard de Luis Enrique, Daniel Riolo est enfin conquis par le coach du PSG. Le journaliste se réjouit de l'évolution de l'équipe parisienne et ne manque pas de souligner le travail du technicien espagnol qui désormais se montre beaucoup plus cohérent sans tenter d'inventer des choses.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023, Daniel Riolo n'est pas tendre avec le technicien espagnol auquel il reproche d'innover et de ne pas miser sur la simplicité. Cependant, depuis quelques semaines, la donne a changé et le PSG enchaîne les bons résultats et le journaliste de RMC est enfin convaincu par le travail de Luis Enrique.

Riolo enfin convaincu par Luis Enrique

« Tout ça pour ça ? Tous les propos et les discours à la con pour en arriver à là, une com' où tu ne méprises plus personne, où tu parles correctement... Je ne vais pas m'emballer, mais c'est fantastique. Quand tu cours 120km dans un match, ce que le PSG n'avait jamais fait en Ligue des champions, quand tu arrives à créer autant de mouvements et de jeu... Est-ce que c'était la peine de nous mettre Kang-In Lee numéro 9, Neves arrière gauche, Zaïre-Emery arrière droit, Ruiz titulaire dans toutes les positions de la terre, Beraldo sur son pied droit ? T'es en train de nous faire un travail fantastique là maintenant. Tes joueurs courent comme personne, tes joueurs courent comme des malades, il y a du mouvement... Voilà, un peu de simplicité », confie-t-il au micro de l'After Foot avant d'en rajouter une couche concernant le nouveau projet du PSG.

«Ce groupe est attachant»

« Au PSG, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé, et en positif parce qu'on le réclamait depuis longtemps, c'est qu'on laisse bosser l'entraîneur et que tout le monde est à sa place : entraîneur, directeur sportif et président. Il n'y a pas l'espèce de grand barnum qu'il y a eu pendant des années. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Ce groupe est attachant, les supporters aiment les joueurs de cette équipe », ajoute Daniel Riolo, enfin convaincu par le PSG.