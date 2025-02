PSG : Luis Enrique n’a pas menti, il hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un mois après le Trophée des champions remporté au Qatar, le PSG s’apprête à retrouver l’AS Monaco, vendredi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Comme l’a souvent répété Luis Enrique, les Parisiens sont en progression et semblent monter en puissance. Présent en conférence de presse à deux jours de cette rencontre, Adi Hütter a fait l’éloge du club de la capitale, qu’il considère actuellement comme une des meilleures équipes d’Europe.

« Il est évident que nous sommes sur une dynamique extrêmement positive. » Samedi, après la victoire sur la pelouse de Brest (2-5), Luis Enrique se félicitait des progrès affichés par le PSG ces dernières semaines. Conscient qu’il y aura « des moments plus délicats », le technicien espagnol reste « extrêmement satisfait » du visage affiché par son équipe.

«En ce moment, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe»

Depuis, le PSG a enchaîné par une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, obtenue mardi face au Mans (0-2). Vendredi, c’est l’AS Monaco qui sera opposé aux Parisiens sur la pelouse du Parc des Princes. Depuis la défaite de son équipe le 18 décembre dernier en championnat (2-4), puis lors du Trophée des champions début janvier (1-0), Adi Hütter voit un PSG différent et plus fort qu’il y a un mois.

«Si on fait une grosse performance, tout est possible»

« En ce moment, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils sont plus forts qu'en décembre », a déclaré l’entraîneur de l’AS Monaco, ce mercredi en conférence de presse. « Au Qatar, pour le Trophée des champions, ils avaient été meilleurs que nous, mais avec plus de réussite, on aurait pu aller aux tirs au but. » Le niveau affiché par le PSG ces derniers temps n'empêche pas Adi Hütter de croire en ses chances : « On sait qu'ils sont très forts, mais on peut être compétitifs. Si on fait une grosse performance, tout est possible. »