PSG : Riolo en remet une couche sur Barcola !

Axel Cornic

Arrivé en provenance de l’Olympique Lyonnais il y a un peu plus d’un an et demi, Bradley Barcola semble enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, surtout avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Mais sa progression fulgurante ne semble pas suffire pour lui enlever un petit surnom qui lui colle à la peau…

A seulement 22 ans, Bradley Barcola est en train de s’affirmer comme la nouvelle star de l’attaque du PSG, sans oublier également une cote toujours plus importante en équipe de France. Et même l’arrivée de la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli ne semble pas l’avoir stoppé, avec des prestations plus que satisfaisantes lors des dernières rencontres.

Barcola n’a pas souffert de l’arrivée de Kvaratskhelia

Car la recrue phare de l’hiver ne brille pas vraiment pour le moment. En trois rencontres toutes compétitions confondues, Kvaratskhelia totalise une seule passe décisive et n’a toujours pas ouvert son compteur buts. Lors du 8e de finale de Coupe de France de ce mardi entre le PSG et Le Mans (0-2), il a une nouvelle fois été assez décevant, pas assez tranchant pour faire la différence.

« Ça lui va tellement bien son petit surnom »

Tout l’inverse de Bradley Barcola, qui après un petit passage délicat semble retrouver toute l’étendue de son talent ! Mais pas assez pour faire changer d’avis Daniel Riolo, qui l’a affublé du surnom Bambi. « Laisse-le avec son petit surnom, même si on a plus droit de le dire, ça lui va tellement bien » a répondu le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, lorsqu’un un auditeur lui a fait remarquer que le joueur du PSG avait enfin grandi, devenant peut-être un « cerf ».