PSG : Le coup de gueule à plusieurs milliers d'euros !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant Le Mans (0-2). S'il est de tradition dans cette compétition de laisser sa part des recettes au plus petit club, les Parisiens ne l'ont pas fait pour l'occasion. De quoi donner quelques regrets à Thierry Gomez, président du pensionnaire de National.

Face à Espaly, le PSG n'avait pas hésité à laisser sa part des recettes. En revanche, contre Le Mans, ça n'a pas été le cas côté parisien. La raison ? Le statut professionnel du pensionnaire de National. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'euros qui s'envole donc pour Le Mans, au grand dam de son président, Thierry Gomez, comme il a pu l'expliquer sur RMC, alors même que le PSG laissera sa part des recettes au club manceau lors de la rencontre de Coupe de France à venir chez les féminines.

Des transferts surprises se dessinent pour le PSG ! Randal Kolo Muani, prêté à la Juve, pourrait bien faire parler de lui cet été ⚽️ https://t.co/g4Qnlv22nS — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

« Dans l’absolu le règlement est respecté »

Amer face à la décision du PSG, Thierry Gomez a ainsi fait savoir : « J’aurais préféré l’inverse, parce que la recette de la Coupe de France féminine sera largement inférieure à celle de ce soir. Écoutez c’est le règlement, dans l’absolu le règlement est respecté donc ce n’est pas critiquable ».

« C’est leur décision et on la respectera »

Le président du Mans a ensuite ajouté : « Après ce que j’aurais aimé c’est qu’effectivement le PSG ne considère pas qu’on soit un club professionnel, puisqu’on a un budget de 5 millions d’euros… Il y a des clubs qui se disent amateurs et qui ont un budget supérieur au nôtre. On n’a plus de droits TV depuis deux ans. On fait partie des quatre clubs en France qui n’ont plus de droits TV, et à ce titre ils auraient pu faire une exception. (…) Mais c’est le règlement. Après ils peuvent encore changer d’avis pendant le match, je ne sais pas, mais c’est leur décision et on la respectera ».