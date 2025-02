Mbappé : L’incroyable aveu du PSG !

Thomas Bourseau

Lionel Messi est considéré par beaucoup d’observateurs comme faisant partie de la conversation du meilleur de l’histoire aux côtés de Cristiano Ronaldo. Au PSG, l’Argentin a impressionné ses coéquipiers, à l’instar de Neymar qui semblait être un cran au-dessus que Kylian Mbappé selon Gianluigi Donnarumma.

Kylian Mbappé est sans contestation possible une icône de l’ère QSI. Pendant ses sept années passées au club, le champion du monde tricolore est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 256 réalisations. Pendant trois saisons, Mbappé et Gianluigi Donnarumma ont partagé leur quotidien au Paris Saint-Germain.

Asensio tire sa révérence au PSG ! 😲 Découvrez la destination surprise de l'attaquant espagnol dans notre article.

➡️ https://t.co/A7T7ZvYvsj pic.twitter.com/z3TALnSRzU — le10sport (@le10sport) February 4, 2025

«Mais celui qui se rapprochait le plus de Leo, c'était Neymar»

Le portier italien du club de la capitale n’a qu’un discours positif à l’égard de Mbappé. D’ailleurs, en interview pour Viva El Futbol, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie n’y est pas allé par quatre chemins pendant ledit entretien. « Kylian est fort techniquement, rapide : un autre type de joueur ». Etait-ce le plus fort du vestiaire parisien peuplé de stars comme Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria ? Pas vraiment. Gianluigi Donnarumma a clairement fait savoir que Neymar était au-dessus de Mbappé et sur la même marche que Lionel Messi. « Mais celui qui se rapprochait le plus de Leo (ndlr Messi), c'était Neymar. Quand il allait bien, c'était autre chose... ».

«Le meilleur joueur que j'ai vu jouer de toute ma vie, c'est Neymar»

« Le lendemain de chaque match, nous faisions un exercice de maintien et nous nous séparions en deux groupes. Je courrais pour ne pas être dans le groupe de Mbappé, Neymar, Messi et Sergio Ramos : c'était incompréhensible, il fallait rester les jambes fermées ». Un discours similaire à celui tenu par Thomas Meunier dernièrement pour Winamax FC. « Le meilleur joueur que j'ai vu jouer de toute ma vie, c'est Neymar. J'ai eu l'honneur de jouer avec Neymar. Il représente exactement ce pourquoi j'ai commencé le football. Dans la gamme des Ronaldinho, des Ronaldo, de tous ces Brésiliens ».